Уволен зам. директора НИИ детской онкологии в Москве, требовавший смены руководства

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии московского НИИ имени Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности, сообщает RTVi.

Менткевич был одним из инициаторов обращения онкологов из профсоюза «Альянс врачей», которые требовали смены обновленного руководства медучреждения. Напомним, 26 врачей из центра Блохина заявили, что намерены уволиться в случае, если нового руководство не прекратит заниматься их травлей.

В своем обращении медики также требовали прозрачного распределения заработной платы сотрудникам и проведения аудита строительства новых корпусов, работа которых откладывается на протяжении последних 20 лет.

В начале сентября сообщалось, что сотрудники массово начали увольняться из центра Блохина из-за сокращения заработной платы. Также стало известно, что в медучреждении намерены уволить 1/5 часть медперсонала «из-за экономических условий». Позже новый директор НИИ Светлана Варфоломеева опровергала это и уверяла, что центр, наоборот, набирает сотрудников.