Роскомнадзор объявил о борьбе с информацией о способах уклонения от службы

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили о борьбе с информацией в интернете о способах уклонения от призыва на военную службу.

По информации, предоставленной ведомством, после соответствующего уведомления владельцы 144 сайтов самостоятельно удалили информацию, нарушающую, по мнению Роскомнадзора, закон об информации. Также ожидается удаление данных с ещё двух интернет-ресурсов.

Заблокированы на территории РФ были 23 сайта.

При этом не уточняется, что именно ведомство расценивает как информацию «о порядке и способах уклонения». В соответствии с действующим законодательством уклонением считается игнорирование требований врученной повестки, получение освобождения от армии обманным путем либо самовольное оставление призывником сборного пункта. За уклонение от воинской службы следует уголовная ответствнность.

Напомним, что 1 октября в РФ начинается осенний призыв на военную службу.