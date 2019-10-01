Рошаль предложил запретить новым руководителям увольнять врачей в течение первого года

Президент Нацмедпалаты Леонид Рошаль предложил ввести мораторий на сокращение сотрудников в течение одного года после смены руководства в медучреждении, сообщает Vademecum.

Это заявление прозвучало в свете событий в НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина, откуда разом решили уволиться 26 специалистов из-за действий нового руководства. Минздрав уже оценил это решение медицинского персонала как «нарушение врачебной этики».

При этом на прошедшей пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава Нацмедмапалаты не поддержал решение медиков и назвал их действия «шантажом», передает BFM.RU. «Не поддержу потому, что ставить любые амбиции на весы здоровья детей — это невозможно. Что это значит? Вы все собрались уходить, а лечить кто будет?» — заявил Рошаль.

Сотрудники НИИ, которые подписали заявления на увольнение, 2 октября планируют провести пресс-конференцию, где изложат свое видение ситуации.