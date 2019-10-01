Расследование дела Голунова "начало тормозить" из-за "московского дела"

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что сотрудников Следственного комитета под руководством подполковника Олега Шачнева, работавших над делом журналиста Ивана Голунова, «перебросили на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве».

Источник агентства также сообщил, что в результате этих действий дело «начало тормозить» и на настоящий момент «следственные действия почти не ведутся».

Как стало известно ранее, трое полицейских, задерживавших Голунова по надуманным основаниям, предположительно, подбросив при этом ему наркотики, подали в суд иски с требованием восстановить их на службе ввиду «незаконности» их увольнения.