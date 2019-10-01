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Путин подписал конвенцию о пользовании Каспийским морем

Общество
17:51, 01 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает ТАСС.

Вопрос о статусе водной территории был решался на пятом по счету саммите по этому вопросу в городе Актау Республики Казахстан 12 августа.

После распада СССР число граничащих с акваторией государств увеличилось до пяти: Россия, Иран, Туркмения, Азербайджан, Казахстан. Существовавшие ранее соглашения не регулировали вопросы недропользования, военной деятельности, транзита через Каспий, охраны природной среды. 

Согласно положению конвенции, в качестве территориальных вод к государствам причисляются 15 морских миль от берега страны. К ним также прилегает рыболовная зона шириной в 10 миль.

Строительство трубопроводов и подводных кабелей на своих территориях станет исключительным правом государств. Также конвенция накладывает запрет на допуск вооруженных сил некаспийских государств в море.

 

Теги: Путин

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