Полиция Москвы отказалась раскрыть суть исков к Навальному, Соболь и Яшину

ГУ МВД России по Москве подало два иска к Алексею Навальному, Илье Яшину и ряду других оппозиционеров.

Это, как сообщает «Интерфакс», следует из картотеки Симоновского суда столицы. Отмечается, что в первом иске ответчиками указаны Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, во втором — Георгий Албуров и Любовь Соболь.

При этом суть исков не раскрывается. Комментировать ситуацию в полиции пока отказываются.

Директор ФБК Иван Жданов предположил, что речь идет об иске по нарушению предостережения. «Думаю, что это что-то похожее на иск прокуратуры по нарушению предостережения. Вряд ли они пробуют взыскать упущенную выгоду», — приводит его слова агентство.

Напомним, в сентябре иск к тем же оппозиционным политикам подала столичная прокуратура. Позднее Черемушкинский суд Москвы вернул его в надзорное ведомство для устранения нарушений.