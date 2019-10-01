Онкологи НИИ имени Блохина подали заявления на увольнение

Детские онкологи НИИ имени Блохина в составе 26 человек подали заявления на увольнение, сообщает «Новая газета» со ссылкой на профсоюз «Альянс врачей».

Ранее от должности заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии освободили Георгия Менткевича, который стал одним из инициаторов публичного обращения детских онкологов с просьбой сменить обновленное руководство медучреждения. 30 сентября медики заявили в видеообращении, что намерены уволится в случае, если их условия не будут выполнены.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ назвали ультиматум врачей нарушением врачебной этики, передают «Известия».

Директор онкоцентра Иван Стилиди считает, что его сотрудники являются ведомыми. В интервью порталу нацпроектов «Будущее России» он обвиняет их в спекуляциях и намерении оставить детей без врачебной помощи.

2 октября «Альянс врачей» проведет пресс-конференцию по ситуации с центром онкологии и гематологии, сообщает «Росбалт». На встречу в том числе приглашены министр здравоохранения Вероника Скворцова и уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.