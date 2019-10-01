Мосгорсуд призвал СМИ и соцсети "не травить" судью по делу Павла Устинова

Мосгорсуд назвал вмешательством в судебную систему ряд критических публикаций в адрес судьи Алексея Криворучко.

Как говорится в соответствующем сообщении пресс-службы суда, рассмотрение резонансного дела Павла Устинова породило множество публикацией в средствах массовой информации и социальных сетях. Мосгорсуд отмечает, что относится одобрительно к взвешенным и аналитическим рассуждениям, которые отражают неравнодушное отношение общества к правосудию. Однако ряд публикаций о деле Устинова содержали, по мнению суда, «недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи».

«Содержание ряда публикаций следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду, провокации в адрес судьи федерального суда», — подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Мосгорсуд призывает граждан, не обладающих необходимыми заниями, не оценивать «содержащиеся в материалах дела доказательства вне процессуальных рамок и основываясь лишь на собственных представлениях о происшедшем».

Напомним, накануне, 30 сентября, Мосгорсуд заменил реальный срок актеру Павлу Устинову на один год лишения свободы условно и два года испытательного срока. Сам Устинов позднее заявил, что будет обжаловать и этот приговор.