Минтруд призвал продолжить изучение вопроса перехода на четырехдневку

Министерство труда и соцзащиты подготовило для кабмина доклад о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда до 30 сентября представить кабмину свою позицию по введению четырехдневной рабочей недели в России. Кроме того, Sobesednik.ru писал о запуске в скором времени пилотного проекта по внедрению четырехдневки на предприятиях, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Как передает «Интерфакс», Минтруд направил правительству доклад о перспективах такого нововведения, однако не дал четкого ответа на поставленный кабмином вопрос.

«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении ведомства.

При этом министерство отметило, что сокращение рабочей недели до четырех дней имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди неблагоприятных последствий такого шага называется увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Дальнейшее рассмотрение темы четырехдневной рабочей недели Минтруд предлагает вести на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).