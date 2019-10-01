Минфин опроверг информацию о решении сократить число чиновников

Представители Министерства финансов заявили, что решение о сокращении штата государственных служащих ещё не принято, передает ТАСС.

Ранее СМИ обнаружили в проекте бюджета соответствующую строку расходов в 4,8 миллиарда рублей, необходимых для выплат увольнительных до 13 тысячам сотрудников.

В пресс-службе министерства эти цифры отрицать не стали, заявив, что средства в размере 1,5 миллиарда рублей в 2020 году, 1,7 миллиарда рублей в 2021 году и 1,6 миллиарда рублей в 2022 году «являются резервом на случай принятия президентом и правительством Российской Федерации решений об упразднении или объединении госорганов».

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко ранее анонсировала реформу в сфере госуправления, которая и должна была привести к масштабным сокращениям чиновников, однако пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов пояснил, что окончательного решения по проекту правительство ещё не приняло.