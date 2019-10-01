Дожди, падение давления и +16 градусов пообещали москвичам 1 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 1 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, что обусловит облачность и кратковременные дожди.

Воздух в Москве днем 1 октября прогреется до 14..16, по области — до 11..16 градусов тепла. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 5-10, местами с порывами до 12-15 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и в середине дня составит 733 мм ртутного столба, что близко к рекордному. По словам специалистов, из-за столь резких изменений недомогание могут почувствовать не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди, у которых это будет проявляться в виде психологического дискомфорта, плохого настроения, усталости и разбитости.