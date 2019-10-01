Депутат ГД пригласил Грету Тунберг выступить перед российской молодежью

Первый зампред думского комитета по природным ресурсам Василий Власов пригласил 16-летнюю Грету Тунберг выступить в ГД.

Как сообщает РИА «Новости», письмо с таким предложением 24-летний депутат Василий Власов направил в посольство Швеции в России.

В своем послании шведской активистке парламентарий выразил восхищение ее речью на сессии Генассамблеи ООН и пригласил Тунберг выступить перед российской молодежью, которая, по его мнению, все чаще выражает обеспокоенность экологической обстановкой.

«Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии и том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах. Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью в Госдуме», — цитирует агентство письмо депутата.

Напомним, имя 16-летней Греты Тунберг начало часто фигурировать в СМИ после ее выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором она обвинила мировых политиков в лицемерии, полагая, что они уделяют недостаточно внимания решению экологических проблем.