Банкир, давший взятку полковнику ФСБ Черкалину, мог стать свидетелем СКР

Начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, у которого нашли имущество на 12 миллиардов рублей, давали взятки прямо у здания ФСБ на Лубянке, где он работал, сообщает «КоммерсантЪ».

По информации издания, на настоящий момент он обвиняется в получении взяток на 850 тысяч долларов, которые ему передавали от банкира Александра Мазанова за незаконную помощь КБ «Транспортный».

При этом самого Мазанова департамент МВД несколько раз пытался заочно арестовать по подозрению в мошенничестве. По их данным, банкир остался должен кредиторам 40 миллиардов рублей, но в августе арестное ходатайство было отозвано.

«КоммерсантЪ» связывает это с возможным попаданием Мазанова под программу защиты свидетелей по одному из дел СКР. В обнародованных документах суда взяткодателем называется некто Назаров. В розыске Мазанов также не значится.

По информации издания, Мазанов выплачивал офицеру ФСБ по 50 тысяч долларов в месяц с ноября 2013 года по февраль 2015 года. Также сообщается о премии в 100 тысяч долларов, которую полковник получил за свое участие в уменьшении резерва на возможные потери КБ «Транспортный», который Центральный банк оценил изначально в 1,3 миллиарда рублей, а после вмешательства начальника отдела управления «К» уменьшил её до 522 миллионов рублей.

Изначально «Росбалт» сообщал об аресте имущества Кирилла Черкалина на сумму около 12 миллиардов рублей, таким образом, сумма взятки в 850 тысяч долларов, или 52 миллиона рублей, в которой обвиняют борца с коррупцией, сильно разнится с количеством найденных у него средств.