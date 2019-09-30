Авиалесоохрана отчиталась о ликвидации всех лесных пожаров в России

Авиалесоохрана сообщила, что все лесные пожары в России потушены, передает «Интерфакс». За прошедшие сутки были ликвидирован последний горевший участок территорией в 94 гектара.

В тушении пожаров принимали участие 100 человек на 24 единицах техники. Также 13 воздушных судов были задействованы в мониторинге ситуации с высоты.

Уполномоченные службы не теряют бдительность, поскольку пожароопасный сезон продолжается в 79 регионах России. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 31 субъекте РФ.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Чайка поручил региональным прокуратурам провести проверки лесной отрасли на предмет того, насколько эффективно местные власти и надзорные ведомства контролировали эту отрасль.