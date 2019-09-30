В армию на срочную службу стали чаще идти граждане старше 20 лет

За последние шесть лет число 18-летних новобранцев в срочной российской армии снизилось на 8%. При этом число тех, кто идет на службу позже 20-летнего возраста, наоборот, выросло на 11%, передает «Взгляд».

Как сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге в Москве, в весеннюю кампанию более 350 человек были отправлены в 17 научных рот. Еще 110 человек в минувшем призыве были направлены в научно-производственные роты, а 180 человек пополнили спортивные роты.

Осенняя призывная кампания стартует 1 октября и продлится до конца года. Всего в этом году планируют призвать в армию 132 тысячи новобранцев, сообщает ТАСС.