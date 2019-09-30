Путин разрешил студентам на платить НДФЛ с матпомощи менее 4 тысяч рублей в год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты подоходного налога получающих матпомощь студентов.

Напомним, с соответствующим предложением в декабре 2018 года выступила депутат ГД Ирина Яровая. Тогда она подчеркивала, что материальная помощь в размере не более 4 тысяч в год, которая оказывается бывшим работникам, ушедшим на пенсию, не облагается налогом. При этом материальная помощь, которую оказывают вузы студентам и аспирантам, облагается НДФЛ, хотя не отличается от той, что платят экс-служащим.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября, Владимир Путин подписал закон, вносящий предложенные Яровой изменения в п. 28 ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Отмечается, что теперь студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры, получающие матпомощь от своей образовательной организации, могут не платить НДФЛ с этих выплат, если их размер составляет менее 4 тысяч рублей в год.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.