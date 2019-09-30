Последователи якутского шамана начнут новый поход на Москву в октябре

Сторонники шамана Александра Габышева, собиравшегося «изгнать» Владимира Путина из Кремля, решили продолжить его поход.

Напомним, 25 сентября отряд последователей Габышева, ранее задержанного и отпущенного под подписку о невыезде, объявил о решении прекратить поход на Москву. Один из участников группы пояснял, что этот шаг связан с угрозами со стороны неких «вежливых людей», которые угрожали активистам уголовными делами.

Однако менее чем через неделю после объявления о своем роспуске отряд шамана выступил с намерением организовать новый поход на Москву с начала октября. Об этом сайту «Сибирь.Реалии» рассказал один из последователей Габышева.

По его словам, сторонники шамана продолжат свой путь в столицу из Новосибирска как туристы. При этом участники похода не собираются провозглашать политические лозунги, но готовы встречаться с местным населением, выслушивать их жалобы на жизнь и чиновников, а затем распространять эту информацию.