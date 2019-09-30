Мужчина в декрете заплатил 240 тысяч алиментов, чтобы его не лишили прав

В Сосновском районе Челябинской области судебные приставы взыскали с мужчины порядка 240 тысяч рублей алиментного долга, накопившегося у него с прошлого года. Гражданин самовольно выдал средства, когда узнал, что постановление об ограничении его водительских прав уже находится в ГИБДД, сообщает UralPress.

Ранее мужчина в связи с появлением ребенка в новом браке добился снижения доли алиментов до 1/6 и формально ушел в декретный отпуск. Этим он оправдывал невыплату алиментов своему первому ребенку. При этом судебным приставам было известно, что мужчина неофициально зарабатывает грузоперевозками.

Также неплательщик пытался приобщить к исполнительному производству справки о здоровье своей матери, которая, по его словам, тоже находится у него на иждивении.

В перспективе мужчине грозит не только повторное ограничение водительских прав, но и заведение уголовного дела.

В прошлом году Федеральная служба судебных приставов (ФССП), проанализировав более миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов, составила портрет типичного неплательщика. 83% дел о взыскании возбуждаются в отношении мужчин. Чаще всего это трудоспособные граждане в возрасте от 30 до 42 лет.

Наиболее эффективной мерой взыскания алиментов, по статистике ФССП, становится временное ограничение прав на вождение автомобилем. Этой процедуре подвергается каждый пятый неплательщик.