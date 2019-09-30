Дожди, +14 градусов и низкое давление ждут москвичей в последний день сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 30 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, что обусловит облачность и кратковременные дожди.

Воздух в Москве днем 30 сентября прогреется до 12..14, по области — до 9..14 градусов градусов тепла. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление начнет понижаться и в середине дня составит 738 мм ртутного столба. Низкое давление вместе с высокой влажностью и малым количеством кислорода в воздухе может сформировать погоду гипоксического типа, что вызовет недомогания у метеочувствительных людей с патологией опорно-двигательного аппарата, с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и органов дыхания.