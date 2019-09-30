Bloomberg рассказал о мнении "дочери Путина" о редактировании гена человека

Агентство Bloomberg сообщило о состоявшейся в Москве секретной встрече российских генетиков с представителями здравоохранения, в числе которых была член Совета по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий Мария Воронцова, называемая в медиа старшей дочерью президента РФ Владимира Путина.

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Мероприятие прошло в связи с решением российского биохимика Дениса Ребрикова подать в октябре заявку в Минздрав о проведении редактирования ДНК методом Crispr ребенку супругов с выраженной глухотой. Родители заявляют, что не хотят передавать по наследству отпрыску свою особенность. В нескольких интервью Ребриков заявлял, что уверен в безопасности этой процедуры, но устал ждать, когда чиновники установят юридические параметры для использования медицинской манипуляции.

Большинство экспертов выступают с критикой инициативы Ребрикова. По их мнению, у редактирования гена могут быть отсроченные катастрофические последствия.

Сообщается, что Мария Воронцова, выслушав доводы оппонентов и сторонников Ребрикова, не высказала однозначного мнения, но выразила уверенность в том, что работа с ДНК неизбежно должна вестись и важно начать ее регулирование, передают источники Bloomberg. По мнению Воронцовой, редактирование генотипа должно проходить исключительно под надзором государства.

Ранее научное сообщество осудило китайского исследователя Хэ Цзянькуя за генетический эксперимент с девочками-близнецами. Ученый попытался сделать их организмы устойчивыми к ВИЧ.