Бизнес заявил о росте цен на молочную продукцию до 12% из-за новой сертификации

Ассоциация компаний розничной торговли призвала отложить запуск электронной ветеринарной сертификации из-за роста цен.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты, цены на молочную продукцию в ноябре текущего года могут вырасти до 12% из-за запуска электронной ветеринарной сертификация (ЭВС), которая вместе с уже начавшимся экспериментом по маркировке продукции окажется для бизнеса чрезмерной нагрузкой.

По словам замглавы комитета Марины Петровой, в Московской торгово-промышленной палате поддерживают введение обеих систем, однако считают, что внедрять их нужно поэтапно.

При этом в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову, на которое также ссылается издание, сказано, что ЭВС дублирует систему прослеживания готовой продукции и не имеет практического смысла. В связи с этим в ассоциации предложили перенести старт новой сертификации.

В пресс-службах Минпромторга и Минсельхоза на запрос издания не ответили, а Россельхознадзор заявил, что окончательный этап ЭВС стартует 1 ноября, его перенос не предполагается. Возможное повышение цен ведомство отрицает.