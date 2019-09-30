78% успешных дел о неуважении к власти оказались об оскорблении Путина

Согласно данным правозащитной организации «Агора», за полтора года действия закона о неуважении к власти, по нему было возбуждено 45 уголовных дел, при этом 26 из них – об оскорблении президента РФ Владимира Путина, сообщает «КоммерсантЪ».

По 28 делам были назначены штрафы общей суммой 845 тысяч рублей, из них 78% дел пришлись на оскорбление Путина. Остальные 17 дел были прекращены. Девять человек подали жалобы в ЕСПЧ.

Как сообщается, 70% дел было возбуждено на основании высказываний в соцсети «ВКонтакте».

Дела были начаты в 23 регионах страны, при этом лидером стала Архангельская область, где за лето возбудили семь уголовных дел.

Глава «Агоры» Павел Чиков в своем Telegram-канале высказал мнение, что закон о неуважении к власти «на практике оказался законом об оскорблении президента».