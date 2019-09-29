Синоптики обещают москвичам пасмурное и дождливое воскресенье

В столичном регионе 29 сентября прогнозируется относительно теплая облачная погода с прояснениями и небольшими дождями.

Как сообщает портал «Метеоновости», теплый воздух и кратковременные осадки в Москву принесет южный ветер. Максимальная температура днем в воскресенье не превысит 11..13 градусов, ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление понизится до 743 мм ртутного столба.

У метеочувствительных людей может наблюдаться ухудшение самочувствия. Вероятны проявления таких симптомов, как общее недомогание, усталость, разбитость, плохое настроение и тревожность. Особенно осторожными следует быть страдающим от заболеваний суставов, позвоночника, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.