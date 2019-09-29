Полиция прервала премьеру спектакля в "Театре.doc" из-за поиска наркотиков

Полиция пришла с обысками в «Театр.doc» во время премьеры спектакля, посвященного теме фальсификаций дел по статье 228.

О случившемся в «Театре.doc» вечером в субботу, 28 сентября, пишет Znak.com со ссылкой на художницу Катрин Ненашеву.

«Полицейские пришли, сказали, что подозревают нас в обороте наркотиков, и пытаются увести нашего художника Konstantin Chaply на досмотр. Привет, абсурд», — написала Ненашева в своем Facebook. Позже она добавила, что всех участников постановки отпустили, спектакль продолжился.

Постановка «Рейф#№ 228» затрагивает тему наркопотребления, а также фальсификации дел по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).

Отметим, что в тот же день сообщалось о задержании сотрудниками ГИБДД в центре столицы актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе». Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД, в ходе досмотра у женщины обнаружили пакет с порошком массой 0,69 г. Экспертиза выявила, что вещество содержит в своем составе кокаин.

Против Бочкаревой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Актриса находится под подпиской о невыезде.

Сама Бочкарева при этом произошедшее отрицает. Она заявила, что намерена привлечь к ответственности распространителей информации о ее задержании, передает «РИА Новости».