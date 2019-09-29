Первый президент Крыма умер после перенесенного на отдыхе в Турции инсульта

В подмосковном Красногорске на 74-м году жизни скончался первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на дочь политика Марианну Мешкову, две недели назад экс-президента перевезли в Московскую область из Турции, где он перенес инсульт.

По словам Мешковой, в Турцию ее отец приехал отдыхать с женой. В местном отеле у политика произошел конфликт с персоналом из-за того, что ему предоставили номер ниже заявленного класса. Кроме того, у супругов похитили документы и деньги. Мешков был госпитализирован в турецкую больницу 1 сентября с инсультом. Врачи вводили его в искусственную кому.

В Подмосковье Мешкова перевезли 16 сентября. Несмотря на воспаление легких, у экс-главы Крыма наблюдались улучшения, из больницы в Красногорске его собирались направить в московское медучреждение, однако политик скончался.

Юрий Мешков занимал пост президента республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность была упразднена Верховной радой Украины.