Илон Маск развеял миф о секретных экспериментах над инопланетянами в "Зоне 51"

Глава компании SpaceX Илон Маск не верит в существование инопланетного разума в нашей части галактики.

Об этом он заявил во время трансляции со стартовой площадки, на которой находится первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship, предназначенной для межпланетных перелетов в пределах Солнечной системы, передает «РИА Новости».

«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — заявил Маск. Легенду о так называемой «Зоне 51», где американские власти, по мнению ряда конспирологов, проводят секретные эксперименты над пришельцами, глава SpaceX назвал популярным мемом.

Илон Маск отметил, что до уничтожения Земли Солнцем остается «всего семьсот миллионов лет», в связи с чем человечеству, по его словам, необходимо осваивать космос и другие планеты.

Напомним, 21 сентября около двух тысяч человек приехали в американский штат Невада на «штурм» секретной базы «Зона 51», где военные якобы прячут пришельцев.