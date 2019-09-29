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29 сентября, воскресенье

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[16:05]На согласованный митинг "Отпускай" в Москве пришли более 23 тысяч человек
[15:27]Киев вернет пассажирские перевозки на границе с Крымом спустя пять лет запрета
[15:06]Первый президент Крыма умер после перенесенного на отдыхе в Турции инсульта
[14:38]Врачи советуют отказаться от жирного мяса в пользу рыбы и птицы
[14:04]Водитель и пассажир упавшей в Москву-реку на юге столицы машины погибли
[13:48]Илон Маск развеял миф о секретных экспериментах над инопланетянами в "Зоне 51"
[12:13]Фанаты "Ростова" позитивно отреагировали на подписание контракта с Мамаевым
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[10:46]Алексей Навальный устроил в Москве одиночный пикет в поддержку политзаключенных
[10:15]Синоптики обещают москвичам пасмурное и дождливое воскресенье
[09:53]В МЧС сообщили, что курить на балконах можно при соблюдении мер безопасности

28 сентября, суббота

[15:57]В Нижнем Тагиле освободили по УДО полицейских, запытавших задержанного до смерти
[15:27]Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудницу “скорой”
[15:04]На горевшем судне в Южной Корее находились десять россиян
[14:44]Фигурантам дела ”Сети” продлили арест на три месяца
[13:51]Марк Захаров умер после воспаления легких
[12:57]Выявлять места незаконной рубки леса будут по снимкам из космоса
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[12:13]В России увеличилось число амурских тигров
[11:44]В Валенсии по запросу США задержали российского интернет-мошенника
[11:19]Ярославскую ЛГБТ-активистку пообещали отчислить из университета
[10:46]Физик, обвиняемый в госизмене, выпущен под подписку о невыезде
[10:22]Около избирательного участка в Афганистане произошел взрыв

27 сентября, пятница

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[17:59]В Красноярском крае жители деревень выступили против золотодобытчиков
[17:57]Экс-кандидат в губернаторы Петербурга разработала закон о борьбе с борщевиком
[17:09]В Саратове оценят правомерность миллионных зарплат у главврачей
[17:09]Чеченца в Берлине убил не милиционер, сидящий в колонии, показало расследование
[17:07]В Красноярске школьницу ранили в ухо из пневматики во время урока стрельбы
[17:05]Шесть российских хоккеистов НХЛ заключили в этом году крупные контракты
[16:59]На Украине считают авиасообщение с Россией опасным, а железнодорожное – выгодным
[15:56]На северо-западе Москвы концентрация диоксида азота в воздухе выросло в 1,8 раза
[15:55]В Ростовской области СК возбудил дело после ампутации руки ребенку
[15:53]Власти Индонезии обвинили протестующих в попытке сорвать инаугурацию
[15:51]В Архангельске по "статье Ильдара Дадина" приговорили к обязательным работам
[15:50]Госдума начнет искать нарушения закона в "Медузе", BBC Russia и в других СМИ
[15:00]Реплика Малахова на телешоу довела до разбирательств в МИДе Киргизии
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Илон Маск развеял миф о секретных экспериментах над инопланетянами в "Зоне 51"

Общество
13:48, 29 сентября 2019

Глава компании SpaceX Илон Маск не верит в существование инопланетного разума в нашей части галактики.

Об этом он заявил во время трансляции со стартовой площадки, на которой находится первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship, предназначенной для межпланетных перелетов в пределах Солнечной системы, передает «РИА Новости».

«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков», — заявил Маск. Легенду о так называемой «Зоне 51», где американские власти, по мнению ряда конспирологов, проводят секретные эксперименты над пришельцами, глава SpaceX назвал популярным мемом.

Илон Маск отметил, что до уничтожения Земли Солнцем остается «всего семьсот миллионов лет», в связи с чем человечеству, по его словам, необходимо осваивать космос и другие планеты.

Напомним, 21 сентября около двух тысяч человек приехали в американский штат Невада на «штурм» секретной базы «Зона 51», где военные якобы прячут пришельцев.

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фото: Stefan Obermeier / imageBROKER.com / Global Look Press

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