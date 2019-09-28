Ярославскую ЛГБТ-активистку пообещали отчислить из университета

ЛГБТ-активистку Алан Ерох, обучающуюся в Ярославском государственном педагогическом университете (ЯГПУ), предупредили, что в ближайшее время она будет отчислена из вуза. Формальной причиной называется академическая неуспеваемость, сообщает портал «7х7».

У студентки действительно есть задолженность с летней сессии. Преподаватель вызвала ее к себе на беседу, где предупредила, что смысла пытаться сдать зачет нет, поскольку при необходимости она постарается сделать все, чтобы оценка была неудовлетворительной.

Весь разговор с сотрудницей вуза Алан Ерох записывала на диктофон. «Недавно я дважды за неделю побывала в полиции, моего знакомого ЛГБТ-активиста отчислили недавно. По-моему, все очевидно. Я уже знала, что такое рано или поздно произойдет и со мной», — говорила студентка в беседе. На что преподаватель спрашивала: «Вы понимаете, что вам не дадут учиться? Как вы собираетесь дальше жить? Стоит ли вот это все [ЛГБТ-активизм]? Вы будете дальше продолжать?»

В официальном комментарии пресс-службы вуза сообщается, что у студентки есть академическая задолженность, но в университете не знают о ее общественной деятельности.

Алан Ерох участвует в городских акциях протеста с 2017 года. Она выходила на майские шествия с радужным флагом и выступала против домашнего насилия у дверей управления МВД.

Ранее похожий случай произошел в екатеринбургском УрГЭУ, где студента вызвал замректора и предложил забрать документы из вуза из-за лояльности того к ЛГБТ-сообществу.