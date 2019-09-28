В Валенсии по запросу США задержали российского интернет-мошенника

В аэропорту Валенсии задержан и помещен под стражу российский гражданин, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мадриде.

Сообщается, что испанские правоохранители работали по запросу от спецслужб США. В Америке российский гражданин обвиняется в мошеннических действиях с миллионным ущербом. Махинации он осуществлял в сетевом пространстве.

Задержание произошло 20 сентября. Генконсульство России в Барселоне уже обратило внимание на этот инцидент и следит за развитием событий. Делом россиянина займется местный адвокат.