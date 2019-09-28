В Нижнем Тагиле освободили по УДО полицейских, запытавших задержанного до смерти

27 сентября в Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный освободил по УДО трех оперуполномоченных отдела полиции № 17 Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова, которые запытали до смерти задержанного Станислава Головко. Решение вступит в силу спустя десять дней, сообщает Znak.

Станиславу Головко был 41 год. Ранее он уже был судим за кражу и находился на примете у правоохранительных органов. Осенью 2017 года он был задержан за подозрение в краже. В отделении полиции он провел трое суток и в это время подвергался избиениям со стороны сотрудников. В общей сложности ему было нанесено порядка 25 ранений.

Из отдела полиции он был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько дней.

Для установления факта пыток были опрошены 75 свидетелей, среди которых были и те, кто содержался в той же камере, что и Головко.

Полицейские своей вины не признали и уверяли, что Станислав Головко занимался в камере самоистязанием.