Физик, обвиняемый в госизмене, выпущен под подписку о невыезде

Вечером 27 сентября физик Виктор Кудрявцев покинул СИЗО «Лефортово», в котором провел больше года, сообщает правозащитная организация «Команда 29» в своем микроблоге. Ученый провел в следственном изоляторе более года.

Решение отпустить Виктора Кудрявцева под подписку о невыезде было принято в связи с состоянием его здоровья. Оно значительно ухудшилось за время проведенное вне свободы. Еще в декабре прошлого года сообщалось, что мужчине пришлось вызывать «скорую» на судебном процессе.

Преследования Кудрявцева начались в июле прошлого года. Следствие инкриминировало ему статью о госизмене из-за того, что он якобы переслал в 2013 году своему коллеге из Бельгии некоторую информацию, в которой содержались сведения, потенциально необходимые для создания нового оружия.

Сам ученый свою вину не признает и уверяет, что не имеет доступа к секретной информации уже более 20 лет, уточняет «Новая газета».