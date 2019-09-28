Фигурантам дела ”Сети” продлили арест на три месяца

Приволжский окружной военный суд в Пензе продлил содержание под стражей семерых фигурантов уголовного дела «Сети», сообщает «7х7». Судья не удовлетворил просьбу защиты о переведении обвиняемых под домашний арест. Срок содержания продлили на три месяца.

Четверо фигурантов, в частности, жаловались на ухудшение здоровья в условиях заключения. Арман Сагынбаев потерял 15 килограммов веса за время нахождения в СИЗО. У Дмитрия Пчелинцева была обнаружена фиброма, и ему было отказано в проведении точной диагностики для исключения злокачественной природы новообразования.

С сентября стороны защиты начали предоставлять в суде свои аргументы и экспертизы в пользу доказательства невиновности подсудимых.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела «Сети» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии.