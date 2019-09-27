В Саратове оценят правомерность миллионных зарплат у главврачей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о создании специальной комиссии, которая проанализирует доходы, расходы и зарплаты у главных менеджеров здравоохранения, сообщает «Медвестник».

Запрос на эту проверку поступил в связи с потоком жалоб на необоснованно высокие денежные начисления у топ-менеджеров медучреждений. По данным депутата Госдумы от Саратовской области Николая Панкова, у одного из главных врачей лечебно-профилактического учреждения Саратова ежемесячный доход превышает миллион рублей. Также среди управленцев саратовского здравоохранения якобы находятся владельцы отелей, ресторанов и те, кто имеет недвижимость в Болгарии.

Помимо представителей Минздрава в комиссию войдут представители надзорных органов и экспертного сообщества, она займется выявлением коррупционных схем в структуре медучреждений. В случае подтверждения фактов превышения полномочий или других нарушений менеджеры будут лишены своих должностей.