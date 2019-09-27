Экс-кандидат в губернаторы Петербурга разработала закон о борьбе с борщевиком

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга подготовили проект по уничтожению борщевика и прочих сорняков на территории города.

Авторами законопроекта являются члены партии «Единая Россия» Денис Четырбок и Мария Щербакова, а также бывший кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, член «Справедливой России» Надежда Тихонова, пишет Znak.com. В пояснительной записке к документу депутаты отмечают, что борщевик Сосновского – «это крупное травянистое растение, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги».

На борьбу с опасным растением из государственного бюджета ежегодно выделяются средства во разных регионах. Так, в Костромской области на уничтожение борщевика в 2019 году выделили более 10 млн рублей, а в Ленобласти – порядка 35 млн рублей.

В Московской области с 1 ноября 2018 года действует закон об административной ответственности за выращивание борщевика. Размеры штрафа для физических лиц составляют от трех до пяти тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей.

В 2019 году в Подмосковье сорняк уничтожали с помощью беспилотников, к которым прикреплялись десятилитровые баки с химическим раствором. Их стоимость составила почти один миллион рублей.