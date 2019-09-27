В Мурманске создают "Арктический Киберпатруль" из студентов в помощь МВД и РКН

Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) презентовал студенческий проект «Арктический Киберпатруль», в задачи которого входит поиск запрещенного в интернете контента, проведение разъяснительных работ с подростками и их родителями и поиск мест с незащищенным доступом в сеть.

Совместно с МАГУ проектом занимаются Роскомнадзор, Министерство образования и науки региона и УМВД России по Мурманской области. Последнее, как указано на сайте вуза, осуществляет контроль за работой «Киберпатруля».

Желающим стать «кибердозорными» придется сперва пройти курс лекций и сдать экзамен, после чего они получат свидетельство о дополнительном образовании, сообщается на сайте заведения.

В лекционный курс войдет психолого-педагогическая подготовка. Вести занятия будут не только преподаватели, но и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

«Движение объединяет около 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ. Волонтеры помогают правоохранительным и надзорным органам в решении проблем информационной безопасности детей и молодежи, борются против пропаганды наркотиков, экстремизма, суицида и распространения детской порнографии в сети», — говорится на сайте МАГУ.