В Красноярском крае жители деревень выступили против золотодобытчиков

Жители деревень вдоль реки Казыр на юге Красноярского края выступили против золотодобычи в одном из чистейших водоемов в России, сообщает «Новая газета». Компания ООО «Енисей золото» получила соответствующую лицензию на добычу драгоценных металлов на территории рек Верхние и Нижние Таяты, считающихся притоками Казыра.

Жители окрестностей уже обратились к главе района Владимиру Дутченко и настойчиво пытаются взывать к совести промышленников. «Подобное предприятие вблизи села, несомненно, приведет к социально-экологическому бедствию, вызовет отток активной части населения и в итоге приведет к деградации села, поставив под угрозу культурные, социальные и образовательные проекты», — обращаются жители деревень в письме к владельцам ООО «Енисей золото». Тем временем к берегам уже прибывает все необходимое оборудование для начала работ.

Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов заявил, что на протяжении двух последних лет Росприроднадзор саботировал работу их объединения по мониторингу загрязнения рек в Красноярском крае. Специалисты надзорного ведомства просто отказывались выезжать с проверками на места золотодобычи. «В крае для золотодобытчиков сейчас — рай. И они активно пытаются расширяться и готовы уничтожать любые реки, где есть хоть крупицы золотого песка», — считает Колотов.