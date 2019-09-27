В Архангельске по "статье Ильдара Дадина" приговорили к обязательным работам

Глава архангельского штаба Алексея Навального приговорен к 400 часам обязательных работ по «статье Ильдара Дадина».

Как пишет «МБХ Медиа», прокуратура просила для Андрея Боровикова, который обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК РФ), три года принудительных работ.

Боровикова неоднократно задерживали на различных мероприятиях, в частности на акции против повышения пенсионного возраста и на шествии против мусорного полигона в Шиесе. В мае его задержали в рамках уголовного дела по «статье Ильдара Дадина». Сам активист свою вину не признал и подчеркнул, что ни один из свидетелей обвинения не подтвердил позиции следствия.

Статья 212.1 УК РФ гласит, что неоднократные административные нарушения на митингах влекут за собой уголовную ответственность. Статью называют «дадинской» по фамилии активиста Ильдара Дадина, который стал первым осужденным по ней. Верховный суд отменил его приговор в 2017 году.

Вторым осужденным по этой статье стал программист Константин Котов. В сентябре его приговорили к четырем годам колонии. Расследование дела заняло всего три дня, на ознакомление с материалами обвиняемому отвели 72 часа. Свою вину Котов не признал, петиция на сайте Change.org с требованием освободить его и отменить статью 212.1 УК РФ набрала больше 100 тысяч подписей. Отменить приговор активисту попросили члены Совета при Президенте РФ по правам человека.