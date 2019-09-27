На северо-западе Москвы концентрация диоксида азота в воздухе выросло в 1,8 раза

Специалисты центрального управления Росгидромета зафиксировали на северо-востоке Москвы повышение степени загрязнения воздуха из-за роста в нем в течении суток концентрации диоксида азота.

В районе Медведково днем 26 сентября было зафиксировано наибольшее значение диоксида азота. Его содержание составило 1,6 от предельно допустимой концентрации (ПДК).

«Средняя за сутки концентрация данной примеси возросла в 1,8 раза», – цитирует «Интерфакс» пресс-релиз ведомства.

В остальных районах Москвы санитарно-гигиенические нормы концентрации каких-либо веществ превышены не были. В районе Рязанский на юго-востоке столицы по диоксиду азота она приблизилась к пороговому значению с показателем 0,9 ПДК.

Ожидается, что в ближайшие сутки погодные условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей.