Российских студентов хотят до конца года научить противостоять фейкам

Росмолодежь собирается провести цикл лекций и дискуссий о фейковых новостях, цифровых угрозах и внешней политике России.

Как следует из размещенной на сайте Госзакупок информации, для этих целей планируется выделить три миллиона рублей. Деньги будут направлены на организацию лекций «Россия и мир: понимание будущего» в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов России.

Темы включают такие вопросы, как противодействие фейковым новостям, информационные инструменты манипуляции, цифровая реальность и внешняя политика России, а также смены технологических эпохи и международные отношения.

На каждое мероприятие будут привлекаться четыре эксперта – два кандидата исторических, политических или социологических наук и два узкопрофильных спикера по журналистике и международным отношениям. Отмечается, что эксперты должны быть высоко активными в СМИ.

Кроме того, Росмолодежь выделила 15 миллионов рублей на дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных». Они пройдут до конца октября на территории всех федеральных округах. В них примут участие 30 тысяч студентов и не менее ста экспертов. В качестве тем заявлены, в частности, патриотизм, внешнеэкономическая экспансия, лидерство, госслужба и глобализация. К мероприятиям привлечены народные артисты, спортсмены, сенаторы, депутаты Госдумы, а также бизнесмены, ученые, общественные деятели и блогеры.