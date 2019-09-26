Октябрь может порадовать москвичей двадцатиградусным теплом

С октября по март по всей России ожидаются температурные аномалии: на юге со знаком минус, а на севере – со знаком плюс.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. По словам Вильфанда, на юге страны прогнозируются непривычно низкие температуры, а на севере, в европейской и азиатской частях температура будет превышать климатическую норму. Он пояснил, что подробный прогноз будет оглашен 30 сентября.

Между тем, как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в октябре дневная температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла.

«Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы... В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов», – цитирует Позднякову «РИА Новости». На вопрос, можно ли ожидать таких погодных показателей в октябре 2019-го, она ответила утвердительно.