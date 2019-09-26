Новосибирская прокуратура напомнила о праве школьников на полноценную перемену

В Новосибирской области потребовали исключить из внутренних правил школ положения о «звонке для учителя» и «рецидиве».

Как говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области, в девяти образовательных учреждениях локальные акты содержали положение о том, что звонок об окончании урока предназначается «для учителя». В соответствии с этой нормой, «только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

По мнению надзорного ведомства, подобные меры нарушают законные интересы несовершеннолетних, в том числе право на отдых между занятиями. «Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», – напомнили в прокуратуре.

Сообщается также, что в двух случаях школьные акты содержали положение о «рецидиве», то есть о повторном совершении дисциплинарного нарушении в течение года, влекущем ужесточение наказания. «Действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, а потому не может применяться», – подчеркивается в сообщении.

Все 11 незаконных правовых актов были опротестованы. На данный момент противоречащие законодательству положения исключены из внутренних правил школ, отметили в прокуратуре.