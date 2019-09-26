Мэрия Москвы не согласовала шествие "Бессмертный ГУЛАГ" 6 октября

Мэрия Москвы не согласовала на 6 октября акцию «Бессмертный ГУЛАГ», которая должна была пройти в форме шествия от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова, сообщил в Facebook один из организаторов акции Андрей Нечаев.

Акция должна была состояться в память жертв политических репрессий и солидарность нынешними политзаключенными.

Причиной отказа первый заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник назвал отсутствие в уведомлении указаний на формы и методы охраны общественного порядка. Как сообщил Нечаев, в действительности в заявке эти меры оговариваются.

По мнению Олейника, акция также «не отвечает требованиям» мер безопасности, «повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, социальной и транспортной инфраструктуры», а также «ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам культурного наследия».

Нечаев заявляет, что организаторы обжалуют данное решение в суде и в качестве ответа на отказ проведут две публичные акции.