Легализация многоженства в России вызовет правовую коллизию, считают в СПЧ

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора пояснила, что легализация многоженства в России вызовет правовую коллизию в самых разных вопросах, сообщают РИА Новости.

Представитель СПЧ таким образом прокомментировала слова муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, который ранее заявил, что многоженство «обязательно нужно узаконить».

По словам муфтия, практика многоженства уже существует в Татарстане, Чечне и Дагестане. Предположительно, он имел ввиду неправовое многоженство, то есть когда брак со второй и последующими женами официально не регистрируют. О существовании в Татарстане такой практики ранее сообщали «Такие Дела».

Киркора в своем комментарии пояснила, что сложности возникнут из-за Семейного кодекса, существующего в РФ. Согласно нему отношения для всех «прописаны одинаково». По её словам, в таких условиях попытками легализовать многоженство «мы открываем ящик Пандоры»: будет непонятно, как вступать в подобный брак, как рассчитывать алименты.

«И вопрос, каким образом мы будем в светскую жизнь, связанную с регистрацией брака в органах ЗАГС, включать духовные традиции. А если русский мужчина, не являющийся мусульманином, но проживающий в республиках мусульманских, пожелает зарегистрировать брак с несколькими женщинами? Я думаю, волна домашнего насилия у нас увеличится. А если у нас мусульманин будет проживать не в мусульманском регионе? Как мы в этой истории будем решать вопрос о признании семейных отношений?» – спрашивает она.