Герой рядом с вами. Расскажите о нем!

«Собеседник» призывает своих читателей рассказать о героях, живущих рядом с ними, со страниц нашей газеты.

Дорогие читатели!

Мы начинаем новый спецпроект – «Герой рядом с нами». Его успех целиком зависит только от вас, от вашей активности, внимательности, чуткости и неравнодушия.

Люди, на которых держится мир – это не только те, о ком уже знают миллионы. Согласитесь, что вокруг нас масса достойных людей, которые совершают невероятные поступки и делают нашу жизнь лучше, а нас самих – добрее, кого мы сами считаем нравственными камертонами...

Может быть, это ваш близкий человек. Или сосед. Возможно, вы работаете или дружите с таким исключительным человеком. А вдруг это вы и есть?! Героя надо знать в лицо! Смело делитесь своими рассказами об уникальных людях, которые бескорыстно помогают другим, вдохновляют вас – и тогда их имена узнает вся страна!

Самые яркие и захватывающие истории будут опубликованы в ближайших номерах и составят отдельную рубрику, в которой мы вместе с вами будем рассказывать о настоящих героях, живущих рядом с нами.

Мир держится на достойных людях, которые, как правило, творят добро тихо. Давайте вместе сделаем так, чтобы их наконец узнали, оценили и сделали своим ориентиром. Хороший пример заразителен!

Присылайте ваши рассказы вместе со своими координатами и фотографиями героев по адресу:

127220, Москва, а/я 44, «Собеседник. Спецвыпуск»

с пометкой «Герой рядом с нами»

Также вы можете сделать это по электронной почте pr@sobesednik.ru

В теме письма укажите: «Собеседник. Спецвыпуск. Герой рядом с нами».

Можете также указать контактные данные народных героев. Если вам нужна помощь в создании рассказа о них, наши журналисты свяжутся с ними и возьмут интервью.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №09-2019.