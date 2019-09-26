Депутаты не видят смысла вводить профессию "домохозяйка"

В Госдуме считают, что инициативу о начислении трудового стажа домохозяйкам вряд ли можно воплотить в нынешних условиях.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова.

Речь идет о голововании на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ). Авторы идеи предлагают ввести профессию «домохозяйка» с занесением соответствующей записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа. Кроме того, ведущим хозяйство женщинам, по мнению разработчиков инициативы, следует обеспечить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. На каждого ребенка в семье, не достигшего 14-летнего возраста, также предлагается установить выплату.

Целью проекта является «увеличение населения, повышение социального и финансового уровня населения». Уточняется, что нововведение коснется только семей с детьми.

По мнению Нилова, государство к таким нововведениям сейчас не готово: «Звучит это предложение достаточно привлекательно, но реализовать это вряд ли получится».

«Надо понимать, что у нас страховая пенсионная система такова, что баллы все равно начисляются за нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня для назначении пенсии не так важен стаж, как важно количество заработанных страховых баллов», – рассказал депутат.

Нилов подчеркнул, что в первую очередь следует решить вопрос нехватки детских садов, чтобы женщины могли работать. Также Нилов напомнил об отцах, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, в то время когда мать продолжает работать.

Между тем член того же комитета, депутат от «Единой России» Сергей Вострецов, комментируя инициативу, отметил необходимость возвращения в законодательство наказания за тунеядство. «Куча домохозяек не вылетают из-за границы, с отдыха. Профессии не может быть – "домохозяйка". Статус такой может быть», – пояснил он.

По состоянию на 14:20 мск за инициативу «Домохозяйка - профессия» на сайте РОИ подано 402 голоса, против – 375. Голосование закончится в сентябре 2020 года.