Вывезших в безлюдное место и избивших двух граждан полицейских наказали условно

Верховный суд республики Алтай признал справедливым приговор по три года условно полицейским, которые избили двух граждан, попросивших о помощи, сообщает ТАСС.

В июне 2017 года сотрудников полиции участкового Бабанова и оперуполномоченного Бокчиева остановили двое местных жителей, у которых кончился бензин в мотоцикле на Чуйском тракте. Они попросили полицейских о помощи, что Бабанова и Бокчиева возмутило. Они применили на мужчинах «газовое средство», после чего вывезли в безлюдное место и избили, передает «Радио Свобода».

По версии управления МВД, пострадавшие были пьяны, а повреждения на их телах оставила «профилактическая беседа».

Ранее суд в Онгудайском районе Республики Алтай приговорил полицейских к трем годам условно за превышение должностных полномочий с применением насилия из личной неприязни.