В Таллине погиб экс-глава связанного с выводом денег из РФ филиала Danske Bank

Объявленного в розыск бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank нашли мертвым в саду его дома в Таллине.

Как сообщает Эстонская общественная радиокомпания, Айвара Рехе, возглавлявшего отделение Danske Bank в Эстонии в 2006-2015 годах, объявили в розыск 23 сентября. Отмечалось, что в понедельник утром его видели выходящим из дома на прогулку в спортивном костюме без собаки и мобильного телефона, после чего он пропал.

25 сентября стало известно об обнаружении тела Рехе в саду его дома в Таллине. Полиция предполагает, что он совершил самоубийство.

Напомним, что Айвара Рехе неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по заведенному в прошлом году делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР через его филиал, однако он утверждал, что ничего не знал о происходивших в банке вещах. Кроме того, связанные с делом о выводе денег из РФ зампредседателя Центробанка Андрей Козлов, юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, а также финансист Александр Перепеличный при разных обстоятельствах также погибли.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)