В РФ впервые арестовали программу, разработанную фигурантом уголовного дела

Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству ФСБ наложил арест на компьютерную программу фигуранта уголовного дела.

Газета «Коммерсант» отмечает, что это, вероятно, первое подобное судебное решение в России.

По данным издания, речь идет о программе, которая представляет собой версию единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Ее разработчиком является бывший заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергей Ковалевский, обвиняющийся в злоупотреблении должностными полномочиями, который ранее зарегистрировал программу на себя.

Лефортовский районный суд постановил, что «компьютерная программа является предметом преступления», и арестовал ее до рассмотрения дела по существу, несмотря на указание защиты на то, что компьютерная программа не является разновидностью имущества. Мосгорсуд оставил решение райсуда в силе.