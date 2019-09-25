В 20 городах России пройдут молодежные акции против изменения климата

Представительство Greenpeace в России сообщило о едином дне проведения международной акций против климатических изменений. Согласно пресс-релизу организации, школьники и студенты выйдут 27 сентября на пикеты в 20 региональных центрах России.

Эксперты ООН из межправительственной группы по изменению климата предупредили, что рост глобальной температуры вследствие повышения уровня эмиссий углекислого газа может ппривести к увеличению уровня моря на 84 сантиметра уже к 2100 году, сообщает «Радио Свобода».

Российская молодежь последует примеру 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг, которая стала одной из самых упоминаемых персон в СМИ после своего эмоционального выступления на климатическом саммите Генассамблеи ООН 24 сентября. Она обвинила политиков в в бездействии и недооценке угрозы климату.