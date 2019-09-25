Участковые помогли на 9% сократить число бытовых преступлений в 2019 году

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что «основной вклад в профилактику правонарушений» вносят участковые уполномоченные.

Как передает «Интерфакс», такое заявление министр внутренних дел сделал во время своего выступления на заседании Общественного совета при МВД РФ.

«Хочу отметить, что служба участковых уполномоченных занимает особое место в системе министерства внутренних дел. Ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости органов внутренних дел. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление», — рассказал Владимир Колокольцев.

По его словам, именно по работе участковых зачастую судят о полиции в целом, поскольку к ним обращаются простые граждане, рассчитывающие получить защиту и необходимую помощь.

Глава МВД отметил, что только в первом полугодии 2019 года работа этих подразделений МВД помогла почти на 9% сократить бытовые преступления. Поэтому ведомство заинтересовано в укреплении кадрового состава и поддержке данной службы, отметил Колокольцев.