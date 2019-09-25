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Суд отпустил активиста, подозреваемого в размещении портретов политиков на могилах

Общество
17:45, 25 сентября 2019

Василеостровский суд Петербурга отказался арестовывать члена движения «Агит Россия» Павла Иванкина по обвинению в осквернении могил.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего активиста Павла Иванкина, подозреваемого в размещении портретов российских политиков на надгробиях на Смоленском кладбище.

Однако Znak.com со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что суд не стал накладывать на Иванкина арест, отпустив его на свободу.

«Дознание считало, что избрание более мягкой меры невозможно, так как в том числе Иванкин является активным участником протестного движения "Агит Россия" и может продолжить совершать аналогичные преступления и административные правонарушения», — сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга, добавив, что оперативники при этом, по мнению суда, не предоставили достаточное количество доказательств причастности активиста к содеянному, которое объясняло бы необходимость заключения его под стражу.

Сама «Агит Россия» ранее заявляла о своей непричастности к проведению акции на Смоленском кладбище.

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